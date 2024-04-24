مبعوث رئاسي يُسلم رسالة من «المنفي» لملك المغرب

سلم سامي المنفي، المبعوث الرئاسي، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة رسالة من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى الملك المغربي محمد السادس، حسب ما ذكرت وزارة الخارجية المغربية في بيان مقتضب اليوم.

وأوفد المنفي مبعوثين خاصين إلى المغرب وموريتانيا، بالتزامن مع عقد القمة المغاربية الثلاثية في تونس التي جمعته مع الرئيسين التونسي قيس سعيد والجزائري عبدالمجيد تبون.

وذكرت المصادر أن المبعوثين سيوضحان خلفيات القمة الثلاثية ودوافعها وضمان عدم التخلي عن هيكلية الاتحاد المغاربي.

ونقلت صحيفة “هسبريس” المغربية عن أبو بكر إبراهيم الطويل، القائم بأعمال السفارة الليبية بالمغرب، تأكيده في تصريحات إعلامية على هامش هذه الزيارة، أهمية العلاقات التي تربط ليبيا بالمملكة المغربية، مشيرا إلى دور الرباط في الحوار السياسي في ليبيا، مسجلا في الوقت ذاته أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الاندماج المغاربي وتعزيز دور الاتحاد المغاربي في تحقيق الاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة.

واتفق المنفي وسعيد وتبون في ختام اجتماعهم التشاوري بقصر قرطاج الإثنين، على ستة بنود، متعلقة بأمن الحدود والتعاون الاستثماري، ومشروع الربط الكهربائي، وتبادل السلع والبضائع، والتعاون في مجال البحث العلمي بين البلدان الثلاثة.

وعقدت القمة الثلاثية الأولى، بناء على اتفاق جرى خلال اجتماع على هامش قمة الدول المصدرة للغاز التي استضافتها العاصمة الجزائرية في فبراير الماضي.