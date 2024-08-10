مبيعات سيارات كيا الكهربائية تتضاعف في السوق الأميركية

قفزت مبيعات السيارات الكهربائية لشركة كيا في كوريا الجنوبية إلى الضعف، في الولايات المتحدة على أساس سنوي، خلال الفترة بين يناير إلى يوليو الماضيين، بفضل الطلب القوي على طراز “إي في 9″، وفقا لبيانات الجمعية الكورية للسيارات والتنقل.

وبلغ إجمالي مبيعات كيا من السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة خلال أول 7 أشهر من العام الجاري 33 ألفا و957 وحدة، وهو ما يمثل ارتفاعا مضاعفا من 16 ألفا و941 وحدة في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب ما نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن بيان الجمعية.

وفي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز، تم بيع 11 ألفا و486 وحدة من السيارة “إي في 9” في أميركا، وهو ما يمثل 34% من إجمالي مبيعات كيا من السيارات الكهربائية هناك.

يشار إلى أن أداء مبيعات السيارات الكهربائية من كيا في الولايات المتحدة يكون جديرا بالملاحظة بشكل خاص عند مقارنته بنمو القطاع الإجمالي في البلاد، فقد نما إجمالي سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة بنسبة 0.9% فقط على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة، من 638 ألفا و716 وحدة إلى 644 ألفا و752 وحدة.

وأوضحت يونهاب أنه بفضل أداء كيا، تحتفظ مجموعة هيونداي موتور، التي تشمل شركة هيونداي موتور، وشركة كيا، بحصة سوقية مكونة من رقمين في سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، فخلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز، وصلت حصة المجموعة في السوق إلى 11.1% كأعلى نسبة خلال هذه الفترة في تاريخ المجموعة.

كما زادت بشكل كبير نسبة السيارات الكهربائية ضمن تشكيلة سيارات كيا الصديقة للبيئة بالكامل، والتي تشمل السيارات الكهربائية والهجينة والنماذج الهجينة المزودة بقابس.