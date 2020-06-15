متابعة إجراءات امتحانات شهادة التعليم الأساسي والثانوي للمدارس الليبية بالخارج

تابع وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، الإجراءات المتعلقة بالأسئلة الاسترشادية لطلبة الشهادتين، واستعدادات المركز الوطني للامتحانات لإجراءات امتحانات شهادة إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للمدارس الليبية بالخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، بحضور مديري مراكز الامتحانات وتدريب المعلمين والمناهج التعليمية والتوثيق والمعلومات، إلى جانب مدير مصلحة التفتيش التربوي ومدير مكتب شؤون الوزارة ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية.

وأوضح مدير مصلحة التفتيش التربوي الإجراءات المتخذة من لجان التفتيش في إعداد أسئلة استرشادية تراعي الظروف الحالية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

من جانبه أكد مدير المركز الوطني للامتحانات بأن المركز يعمل بشكل متواصل لتجهيز الأسئلة لإحالتها للجنة التعليم عن بُعد للبدء في تسجيلها تلفزيونيًا وتنصيبها على المنصة التعليمية.

وتابع الوكيل خلال هذا الاجتماع سير العمل، والإجراءات التي ستكون جاهزة قبل نهاية الأسبوع الجاري، وذلك ليتمكن طلبة المدارس الليلية بالخارج من متابعتها والاستفادة منها، وفق قوله.