متابعة إجراءات تأكد خلو مطار طرابلس العالمي من مخلفات الحرب

عُقِد اليوم الخميس، بمقر إدارة مطار طرابلس العالمي، اجتماع بين إدارة المطار وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.

وضم الاجتماع كل من مدير عام مطار طرابلس العالمي، ومدير إدارة التشغيل والتسهيلات بمصلحة المطارات، ومديد مكتب الأمن والسلامة بالمطار، ومدير مكتب تشغيل وصيانة المهابط بالمطار، وأعضاء عن جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.

وتم خلال الاجتماع تحديد المناطق الواقعة بالجانبين الجوي والبري من المطار والتي بحاجة إلى إجراء عملية مسح شامل لها للتأكد من خلوها من مخلفات الحرب وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات التي تمت مؤخرا مع الجهات المعنية بوزارة الدفاع.

ويأتي ذلك تمهيداً لبدء استئناف أعمال الإنشاء والصيانة المتعاقد عليها من طرف جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ومصلحة المطارات.

يُشار إلى أن مطار طرابلس العالمي الوااقع في منطقة قصر بن غشير شهد اشتباكات عنيفة إبان عدوان حفتر على العاصمة في 4 أبريل 2019 حيث كانت تتمركز عناصره في المطار قبل طردها منه.