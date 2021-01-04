متابعة استعدادات العام الدراسي 2020-2021

تابع وزير التعليم المكلّف بحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، خلال اجتماعه اليوم الاثنين، مع مدير مصلحة المرافق التعليمية علي القويرح، وبحضور وكيل الوزارة عادل جمعة، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعيد معيوف، استعدادات المصلحة للعام الدراسي الحالي من خلال توفر التجهيزات الرئيسية المطلوبة، من مقاعد وخطّاطات وسبورات بيضاء.

وشدّد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة توفير الاحتياجات الفعلية للمدارس وإعداد موقف عام عن كل بلدية وما تمّ صرفه لكل مراقبة.

وفيما يتعلق بصيانة المدارس المدمرة خلال الحرب على طرابلس، أفاد مدير المصلحة بأن المخصّصات المالية لم ترد حتى الآن لحساب المصلحة بعد تخفيضها بنسبة 50% والذي لن يساعد المصلحة في تنفيذ خُطتها، مؤكداً بأن المصلحة على استعداد لتغطية احتياج كافة المدارس من البنود الأساسية من التجهيزات المدرسية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.