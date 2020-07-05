متابعة استعدادات العودة المدرسية وامتحانات الشهادات العامة بالخارج

عقد عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المُكلف دكتور محمد عماري زايد، اجتماعاً خاصاً، اليوم الأحد، بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.

واوضح المكتب الإعلامي بالوزارة، أن الاجتماع يأتي لمتابعة استعدادات وزارة التعليم للعودة المدرسية المرتقبة وسير العمل في إعداد ونشر الأسئلة الاسترشادية، وكذلك التحضيرات الجارية للامتحانات النهائية للشهادات العامة لطلبة المدارس الليبية بالخارج.

وحضر الاجتماع وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، ومديري مراكز الامتحانات وتدريب المعلمين والتوثيق والمعلومات، وبحضور مدير مصلحة التفتيش التربوي، ومدير مكتب شؤون الوزارة، إلى جانب أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ورئيس لجنة العودة المدرسية. وأكد الوزير خلال هذا اللقاء على ضرورة متابعة كافة التفاصيل الفنية والتربوية لضمان عودة آمنة لطلاب الشهادة الثانوية، والتنسيق المستمر مع اللجنة العلمية الاستشارية بشأن الموعد المقترح من الوزارة للعودة لوضعهم في خطة الوزارة الوقائية والفنية. من جانبه طمأن وكيل الوزارة الحضور بأن اللجان الفنية التي شكلتها الوزارة تعمل بشكل منظم ومتواصل لتذليل كافة الصعوبات الفنية والإدارية والتربوية أمام الطلاب والمعلمين وأدارات المدارس، وكذلك مراقبات التعليم، من أجل ضمان نجاح عودة الطلاب لمقاعد الدراسة بوضعية مثلى وفي ظروف جيدة. كما وضع مدير المركز الوطني للامتحانات الحضور في صورة استعدادات المركز لامتحانات طلبة الشهادتين في الخارج، وتم خلال هذا الاجتماع اعتماد مواعيد هذه الامتحانات في شكلها النهائي، وكذلك مناقشة الإجراءات اللوجستية لنقل الأسئلة وتوزيعها على كافة الدول. وأوضح مدير مركز التوثيق والمعلومات في كلمة له، آخر الإجراءات الفنية لإطلاق خدمة المنصة التعليمية من خلال تطبيق هاتفي الذي سيساعد الطلاب والتلاميذ على تلقي المعلومات دون الحاجة للاتصال المباشر بخدمة الإنترنت مؤكدا بان يوم الأحد القادم سيكون هذا التطبيق جاهزاَ للاطلاق. وشدد الوزير في ختام هذا الاجتماع على ضرورة التكاثف من جميع الإدارات والمراكز والمصالح لتقديم خدمة جيدة للطلاب والتلاميذ في ظل هذه الظروف الاستثنائية شاكرا ومثمنا كل المجهودات التي تبذل من الجميع لاستكمال العام الدراسي في افضل ظروف ممكنة