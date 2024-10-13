متابعة التعاون الأمني مع وزارة الداخلية التركية

عقد مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي، بوزارة الداخلية المكلفة بحكومة الوحدة الوطنية، نورالدين أبوجريدة، اجتماعًا مع مندوب وزارة الداخلية التركية في طرابلس، تناول متابعة البرامج والمشاريع الأمنية المشتركة بين البلدين.

كما تم “مناقشة الآليات الكفيلة بمواصلة التنسيق وتطوير المشاريع الأمنية القائمة بما يحقق الأهداف المشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار”.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار العلاقات الوثيقة بين وزارتي الداخلية الليبية والتركية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني لمواجهة التحديات المشتركة.