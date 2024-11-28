متابعة المراحل النهائية لإطلاق «تأشيرة العمل الالكترونية»

عُقد في ديوان رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، اجتماع لمتابعة الإجراءات الفنية النهائية لربط منظومة “وافد” بمنظومة التأشيرة الإلكترونية.

حضر الاجتماع وزير العمل والتأهيل، ووزير الدولة لشؤون الحكومة، ومدير مصلحة الجوازات والجنسية، بالإضافة إلى ممثلي الإدارات ذات العلاقة بجهاز المخابرات العامة وشركة الاتصالات القابضة.

واستعرضت إدارة الاستخدام بوزارة العمل والتأهيل “بيانات الجهات المسجلة في منظومة “وافد” من القطاعين العام والخاص، والتي بلغت 72 جهة، فمن خلال هذه الجهات، تُمنح تصاريح العمل الإلكترونية المستهدف ربطها بمنظومة التأشيرة الإلكترونية التابعة لمصلحة الجوازات والجنسية، لتمكين إصدار التأشيرات إلكترونيًا”.

وأكد يوسف مراد، مدير مصلحة الجوازات والجنسية، أن “العمل يسير بوتيرة متسارعة بالتنسيق مع وزارة العمل والتأهيل، وشركة الاتصالات القابضة، وجهاز المخابرات العامة، بهدف إطلاق تأشيرات العمل الإلكترونية قبل نهاية العام الجاري، استنادًا إلى التصاريح الصادرة عبر منظومة “وافد”.

من جهته، أوضح وزير العمل “أن أي مؤسسة عامة أو خاصة لم تُسجل ضمن منصة “وافد” بالمستندات المطلوبة لن تُمنح تصاريح عمل للأجانب، مشددًا على أن هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم هذا الملف الحيوي”.

يُذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اعتمد منظومة التأشيرة الإلكترونية في وقت سابق، وفق ثلاث مراحل:المرحلة الأولى: التأشيرة السياحية، والتي تم إنجازها، المرحلة الثانية: تأشيرة العمل الإلكترونية، المزمع إطلاقها قبل نهاية العام الجاري، المرحلة الثالثة: إدخال البيانات والعلامات البيومترية في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية”.

متابعة المراحل النهائية لإطلاق تأشيرة العمل الإلكترونية. الخميس 28 نوفمبر 2024م عُقد صباح اليوم بديوان مجلس الوزراء… تم النشر بواسطة ‏Government of National Unity حكومة الوحدة الوطنية‏ في الخميس، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤