متابعة تفعيل وتطوير المنظومة الرقمية للحوادث المرورية

عُقد صباح اليوم اجتماع أمني موسع بمقر مديرية أمن طرابلس، برئاسة مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية اللواء رمضان برباش، خُصص لمتابعة تفعيل وتطوير المنظومة الرقمية الخاصة بتسجيل الحوادث المرورية، والوقوف على آليات إدخال البيانات وتحليلها.

وشارك في الاجتماع اللواء عبدالجليل، رئيس وحدة التخطيط الاستراتيجي ومدير عام نظام التحول الرقمي بالمديرية، والعميد محمد عاشور، المشرف العام على المنظومة الرقمية لمحاضر جمع الاستدلالات، إلى جانب العميد علي بورقيقة، رئيس قسم التسجيل والإحصاء بمكتب شؤون المرور، وعدد من مدخلي بيانات الحوادث المرورية العاملين على النظام الرقمي.

وتناول الاجتماع تقييم الأداء الحالي للمنظومة، ومتابعة آلية الربط بين مكاتب شؤون المرور والنظام الرقمي بما يضمن دقة المعلومات وسرعة تداولها بين الجهات الأمنية ذات العلاقة.

كما ناقش الحضور أبرز التحديات التقنية والإدارية التي تواجه الفرق المختصة، وسبل معالجتها لضمان كفاءة العمل الإحصائي وشفافيته.

وأكد مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية خلال الاجتماع على أهمية التحول الرقمي في دعم وتطوير الأداء الأمني، موضحًا أن المنظومة الرقمية تُعد أداة أساسية في تحليل مؤشرات الحوادث المرورية، وبناء خطط وقائية فعالة للحد منها، اعتمادًا على بيانات دقيقة ومحدثة.