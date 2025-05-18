متابعة تنفيذ الامتحانات النهائية في بلديات طرابلس الكبرى

تواصل مراقبات التربية والتعليم ببلديات طرابلس الكبرى، وهي: تاجوراء، حي الأندلس، وقصر بن غشير، تنفيذ الامتحانات النهائية لسنوات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، وذلك ضمن الخطة الدراسية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية.

وتجري الامتحانات وسط تنسيق محكم وتكامل في الجهود بين الكوادر الإدارية والتعليمية، حيث تشارك فرق الدعم من اختصاصيين اجتماعيين ومرشدين نفسيين ومسعفين صحيين في ضمان توفير بيئة امتحانية مناسبة تراعي مصلحة الطالب واحتياجاته.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على إنجاح العملية التعليمية واستكمال العام الدراسي بما يحقق الاستقرار وجودة التعليم في مختلف المناطق.