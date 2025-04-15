متابعة تنفيذ المشاريع المتوقفة بعدد من المستشفيات والمراكز الصحية

في إطار حرص وزارة الصحة على تطوير المرافق الصحية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة، عقد وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محمد الغوج، اجتماعاً موسعاً خُصص لمتابعة تنفيذ واستكمال المشاريع المتوقفة بعدد من المستشفيات والمراكز الصحية.

وخُصص الاجتماع “لمناقشة العراقيل والصعوبات التي تواجه استكمال هذه المشاريع، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، إلى جانب وضع جدول زمني واضح يحدد أولويات التنفيذ، بما يسهم في ضمان استمرارية العمل وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف ربوع البلاد”.

وضمّ الاجتماع “كلاً من مستشفى الهضبة الخضراء العام، مستشفى طرابلس المركزي، مستشفى جراحة الحروق والتجميل، مستشفى الحوادث أبو سليم، مستشفى الجلاء للولادة وأمراض النساء، مركز الزاوية الطبي، مستشفى صبراتة التعليمي، مستشفى الأطفال التعليمي طرابلس، المركز الوطني لعلاج وجراحة القلب تاجوراء، ومستشفى زلطن القروي، كما حضر الاجتماع مدير إدارة المشروعات، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة، ومدير إدارة الخدمات الطبية (المكلف)”.