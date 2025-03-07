متابعة تنفيذ مشاريع خطة «عودة الحياة» على مستوى البلاد

عُقد بديوان وزارة الشباب في حكومة الوحدة الوطنية، “اجتماعاً برئاسة الوزير فتح الله الزُّني، لمتابعة مصفوفة “عودة الحياة” التي تهدف إلى ترقية وتطوير مرافق الشباب في مختلف مناطق البلاد”.

وشارك في الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير رندة غريب، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، حيث تم “مناقشة الموقف التنفيذي لمشاريع خطة عودة الحياة المعنية بتطوير البنية الشبابية على الصعيد الوطني، وتم التركيز على متابعة المشاريع الجارية والتأكيد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لضمان تحقيق النتائج المرجوة”.

وفي إطار السعي نحو تجاوز التحديات، شهد الاجتماع “مراجعة شاملة لبعض المشاريع المتوقفة، وتم الاتفاق على اتخاذ التدابير اللازمة لإزالة المعوقات واستئناف العمل بها، كما تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بأعمال الصيانة والتطوير لعدد من المرافق التي سجلت نسبة إنجاز تجاوزت 70%، مما يعكس تقدمًا ملموسًا في تنفيذ أهداف الوزارة لتعزيز قطاع الشباب”.

وأكد الوزير في ختام الاجتماع على “أهمية هذه الجهود، مشددًا على أن تحسين وتطوير المرافق الشبابية ليس فقط خطوة نحو تمكين الشباب، بل هو استثمار في مستقبل الوطن من خلال دعم تطلعات الشباب وتعزيز دورهم الفاعل في بناء مجتمع مزدهر ومتقدم”.