متابعة جاهزية مراقبات تعليم طرابلس الكبرى لالتحاق باقي المراحل التعليمية

استقبل وكيل وزارة التعليم لشـؤون التعليم العام بحكومة الوفاق عادل جمعة، بمكتبه اليوم الاثنين، مراقبي التعليم ببلديات (طرابلس المركز، حي الأندلس، تاجوراء أبوسليم، جنزور، سوق الجمعة، عين زارة)، وبحضور مدير إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية الدكتورة فوزية بن غشير، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعيد معيوف.

وناقش الوكيل في بداية الاجتماع آلية صرف صكوك الميزانية التشغيلية للعام الجاري والمخصّصة لأعمال النظافة، والوقاية والتعقيم، والقرطاسية وإجراء صيانة خفيفة، مُؤكداً جاهِزية الصكوك، موضحاً أن تسليمها يتوقف على تقارير الميزانية التشغيلية للعام الماضي.

وطالب الوكيل المراقبين بتدريس بعض المواد في قاعة المسرح بالمدارس التابعة لمراقباتهم لتحقيق التباعد بين الطلاب، متساءلاً عن جاهزية مدارسهم لانطلاقة العام الدراسي الجديد، مطالباً من لديهم عجز في المقاعد الدراسية، والسبورات التواصل مع مصلحة المرافق التعليمية للحصول على احتياجاتهم.

ووجّه الوكيل بتشغيل بعض المدارس لفترتين بدلاً من فترة واحدة حتى إنجاز الصّيانة للمدارس التي تضرّرت أثناء العدوان على العاصمة طرابلس.

يُشار إلى أن الانطلاقة الفعلية للعام الدراسي ستكون في 30 من الشهر الجاري بعد استكمال تجهيز المؤسسات التعليمية وتوزيع المستلزمات الوقائية، وصكوك الميزانية التشغيلية في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.