متابعة رياضية من خلف القضبان.. «مادورو» وبرشلونة!

كشفت تصريحات نيكولاس إرنستو مادورو، نجل الرئيس الفنزويلي المعزول نيكولاس مادورو، أن والده لا يزال يحرص على متابعة أخبار نادي برشلونة الإسباني من داخل مكان احتجازه في سجن بروكلين بولاية نيويورك، في رواية نقلتها وسائل إعلام دولية عن مقابلة صحفية أجراها مع صحيفة إل باييس الإسبانية.

وبحسب ما أورده نجل مادورو، فإن والده يظهر اهتمامًا كبيرًا بفريق برشلونة، وهو اهتمام قديم سبق أن عبّر عنه في مناسبات سابقة، حيث ظهر في وقت سابق مرتديًا قميص النادي الكتالوني في سياقات غير رسمية، وأبدى إعجابه العلني بالفريق خلال سنوات ماضية.

وأوضح نجل الرئيس الفنزويلي المعزول أن والده يواصل متابعة نتائج المباريات بشكل منتظم حتى داخل السجن، ويتفاعل مع نتائج الفريق في البطولات الأوروبية، خاصة خلال مشاركاته في دوري أبطال أوروبا.

كما أشار إلى أن مادورو أبدى انزعاجًا واضحًا عقب خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، في مباراة أثارت اهتمامًا واسعًا بين المتابعين، وانتهت بخسارة برشلونة بنتيجة إجمالية بلغت 3 مقابل 2 في الدور ربع النهائي.

وتفيد الروايات ذاتها بأن الحديث بين مادورو ونجله تطرق إلى تفاصيل تلك المواجهة، حيث عبّر عن استيائه من نتيجة الخروج، في ظل متابعته المستمرة لمسار الفريق الكتالوني حتى وهو داخل مكان احتجازه.

وتضيف المصادر أن نيكولاس مادورو، الذي جرى احتجازه مطلع يناير 2026 في سجن بروكلين، لا يزال يقضي جزءًا من يومه في متابعة الأحداث الرياضية وقراءة الكتب والتواصل المحدود مع الخارج، ضمن ظروف احتجاز توصف بأنها مشددة.

وتأتي هذه المعلومات في إطار تقارير إعلامية تتناول الحياة اليومية لمادورو داخل السجن، حيث تركز بعض التغطيات على اهتماماته الشخصية التي استمرت حتى بعد عزله، خصوصًا في ما يتعلق بكرة القدم.