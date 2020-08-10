متابعة سير العمل بإقفال الحسابات الختامية للدولة عن السنوات 2008 – 2019

قام وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق فرج بومطاري، اليوم الاثنين بزيارة لمقر إدارة الحسابات بالوزارة.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة المالية، بأن الزيارة تأتي في إطار متابعة سير عمل الإدارات بديوان الوزارة.

واطلع الوزير خلال الزيارة على سير العمل بشأن عمل الفرق المكلفة بإقفال الحسابات الختامية للدولة للسنوات من 2008 حتى 2019.

كما زار الوزير مقر معهد التدريب المحاسبي والمالي والمناط به إعداد الدورات التدريبية للموظفين المنسبين لإدارة الحسابات في مجال إعداد وإقفال الحساب الختامي.

وأكد الوزير بأن هذا البرنامج يعد برنامج عمل وطني يهدف إلى إقفال الحسابات الختامية للدولة والتي تعد خطوة جد هامة في قياس الأداء الحكومي وإحكام الرقابة على الإنفاق العام فضلاً عن كونه مطلب قانوني، وفق قوله.

كما أكد بومطاري بأن الوزارة تُولي أهتماماً خاصاً بعملية الإقفال وتسعى بتوفير كافة المتطلبات المادية والدعم اللوجستي الكفيل بإنها هذا العمل بالصورة المثلى وفي الوقت المحدد بالخطة الموضوعة مسبقاً للبرنامج.