متابعة سير العمل بالهيئات القضائية والعدلية بمدينة ترهونة

قام وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم، اليوم الثلاثاء، بزيارة لمدينة ترهونة، رفقة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والقائم بأعمال النائب العام، وعدد من أعضاء المجلس، وذلك لافتتاح فرع إدارة القضايا بالمدينة.

وكان في استقبالهم المحامي العام بمحكمة استئناف الخمس، ورئيس محكمة ترهونة، ورئيس النيابة وعدد من أعضاء الهيئات القضائية، ورئيس المجلس التسييري وعدد من رؤساء القطاعات والأجهزة بالمدينة.

ورافق وزير العدل في هذه الزيارة نائب رئيس جهاز الشرطة القضائية ومدير إدارة العلاقات العامة والتعاون ومدير إدارة العمليات والأمن القضائي بالوزارة.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارةـ فقد شملت الزيارة تفقد سير العمل بمحكمة ترهونة الابتدائية والهيئات القضائية والعدلية في نطاقه.

كما زار الوزير مؤسسة الإصلاح والتأهيل بالمدينة وأطلع على سير أعمال الصيانة بالمؤسسة.

وألقى الوزير كلمة بالمناسبة أكد فيها التزام الوزارة بتوفير احتياجات الهيئات القضائية والعدلية في مختلف ربوع الوطن واستعدادها لتذليل الصعوبات التي تواجه مرفق العدالة، ضمانا لحق الجميع في الوصول للعدالة والإنصاف، وفق قوله.

كما أكد وزير العدل أن زيارته اليوم لمدينة ترهونة تؤكد عزم الوزارة على بذل كل الجهود لأجل إظهار حقيقة الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي وقعت في المدينة ومحيطها وصولا إلى إقامة العدالة وملاحقة الجناة، وشدّد في الوقت نفسه أنه لا تساهل مع من يحاولون استيفاء حقوقهم بالذات ودون اللجوء إلى السلطات القضائية المختصة.

واختتم الوزير جولته في المدينة بزيارة لكلية القانون جامعة الزيتونة حيث كان في استقباله عميد الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بها.