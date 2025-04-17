متابعة سير العمل في مشروع صيانة «الطريق الساحلي»

أجرى وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية والمستشار المالي لرئيس الوزراء، زيارة ميدانية لمتابعة سير العمل في مشروع صيانة وتوسعة الطريق الساحلي، في القاطع الممتد من بوابة كعام إلى بوابة الدافنية، وذلك في إطار متابعة مشاريع التنمية المتعاقد عليها ضمن خطة عودة الحياة.

وتأتي الزيارة “لمتابعة المشروع والوقوف على التحديات التي تواجه التنفيذ، والعمل على معالجتها لضمان انسيابية الحركة المرورية وتحقيق استفادة المواطنين من هذا المسار الحيوي”.

وأكد الوزير على “ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز والالتزام بالمعايير الفنية لضمان جودة واستدامة المشروع”.

وفي مارس الفائت، أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، “زيارة تفقدية لمشروع صيانة واجهات وسط البلاد– الداون تاون، المدرج ضمن حزمة “عمار اطرابلس” التي تهدف إلى إعادة تأهيل المناطق الحيوية وتعزيز البنية التحتية للعاصمة”.



وخلال الجولة، اطلع رئيس الحكومة على “سير الأعمال في 44 مبنى على امتداد شارع الاستقلال، والتي تشمل ترميم الواجهات المتضررة مع الحفاظ على الطابع المعماري التاريخي، وتحديث منظومة الإنارة بتصاميم حديثة تعزز المظهر الجمالي لوسط المدينة، بالإضافة إلى صيانة الأرصفة لضمان انسيابية الحركة وتحسين البيئة الحضرية”.

كما شملت الجولة التفقدية الاطلاع على “أعمال الصيانة الجارية لعدد من المباني الاستراتيجية، من بينها، مبنى رواق الفجر التابع لصندوق الضمان الاجتماعي، ومبنى المحاكم، ومبنى وزارة الداخلية، ومبنى الضرائب، ومبنى رواق الكرامة، ومدرسة الفنون والصنائع”.