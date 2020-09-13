متابعة عمل فرق تسجيل وحصر الباحثين عن العمل

تابع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين، اليوم الأحد، سير عملية التسجيل والحصر والتنظيم والتبويب، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الرئاسي رقم ” 567 ” بشأن تشغيل الباحثين عن العمل.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع ناقش ربط منظومة الباحثين عن العمل بمنظومة الأحوال المدنية، واعلان استمرارية التسجيل في مكاتب العمل والتأهيل وعدم ضبطها بوقت محدد.

كما استعرض الاجتماع مراحل تنفيذ منظومة التسجيل الإلكتروني التي يعتزم مركز المعلومات والتوثيق أطلاقها خلال المدة القادمة.

وضم الاجتماع مدير إدارة متابعة المكاتب زهير مسعود، ومدير مكتب الإعلام والتواصل ربيعة عمار، ومدير مركز المعلومات والتوثيق مسعود القدافي.

وفي الـ10 من سبتمبر الجاري، أفاد مدير مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق مسعود القدافي، بأن إعداد الباحثين عن العمل الذين تم تسجيلهم خلال الأسبوع الماضي بلغ 17442 باحث عن العمل.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن القدافي قوله، إن المركز على جاهزية لاستلام بيانات الباحثين من مختلف مناطق ليبيا

وطالب مدراء المكاتب بنفذ الخلافات والصراعات السياسية وأن يضعوا مصلحة المواطن في أولى اهتماماتهم، وفق قوله.

يُذكر بأن عدد المسجلين كباحثبن عن عمل ضمن منظومات وزارة العمل والتأهيل بلغ في في 30 يونيو الماضي عدد 128.629 باحث عن العمل.

وتأتي عملية الحصر ضمن مشروع تدريب وتشغيل الشباب الذي أقره المجلس الرئاسي بموجب القرار رقم 567 لسنة 2020.

هذا وتابع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين، وبحضور وكيل الوزارة الدكتور علي عكاشة، وأعضاء لجنة التدريب من مدراء الإدارات والمكاتب ومدراء الجهات التابعة للوزارة وعدد من المختصين، نتائج اجتماعهم الأول حول وضع مقترح تدريبي للباحثين عن العمل، وذلك ضمن خطوات تنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم 567.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد الاثنين الماضي، بمقر المركز الليبي الكوري مناقشة المجالات التدريب الوعاء الزمني للتنفيذ وتصنيف الباحثين وفق المؤهلات والمستويات التعليمية، ومدي مقدرة الجهات التابعة للوزارة على تحمل جزء من مسؤولية التدريب.

وتم الاتفاق على إدراج بعض التخصصات ضمن البرنامج التدريبي، على أن يعقد اجتماع لاحق لمناقشة الميزانية المقترحة للتدريب، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وفي وقت سابق، اجتمع وكيل وزارة العمل والتأهيل الدكتور علي عكاشة، بموظفي مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل، وذلك لمتابعة سير عمل فرق الحصر المشكلة بالمركز وهي (فريق الأشراف العام – فريق الاستقبال والفحص – فريق الفرز وترتيب البيانات – فريق المطابقة وقواعد البيانات – فريق الدعم الفني -الفريق الإعلامي).

كما تم تقديم عرض مرئي من مكتب التخطيط والدراسات لتشكيل فرق لجنة حصر البيانات الباحثين بالمركز.

يأتي ذلك في حين، عقد مدير مركز المعلومات والتوثيق الأستاذ مسعود القذافي، اجتماع تنظيمي بخبراء الإحصاء والمعلومات بالمركز لمناقشة آليات تجميع حصر الباحثين عن العمل تنفيذاً لقرار المجلس الرئاسي “567” بشأن البرنامج الوطني للتشغيل.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد بمقر المركز وضع مخطط لاستقبال البيانات الواردة من مكاتب العمل بالمناطق وتشكيل الفرق الفنية لتبويب ومعالجة ومطابقة البيانات الواردة لحصر الباحثين المسجلين بمنظومة الباحثين عن العمل.

واستعرض المجتمعون الإمكانيات البشرية في ظل جائحة كورونا والتجهيزات اللازمة لتنفيذ الحصر، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل.

يُشار إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أصدر في أغسطس الماضي، القرار رقم 567 لسنة 2020 بشأن تشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب.

وفي ذات السياق، دعت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني إلى المبادرة بالتسجيل في منظومات الباحثين عن العمل من خلال التوجه إلى أقرب مكتب عمل بحسب مقر السكن في مدة أقصاها حتى الـ10 من سبتمبر الجاري.