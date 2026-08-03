متابعة مستمرة لتحسين الخدمات.. «الحكم المحلي» تبحث احتياجات 4 بلديات

عقد وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات بحكومة الوحدة الوطنية مصطفى أحمد سالم، الإثنين 3 أغسطس 2026، سلسلة لقاءات مع عمداء بلديات زلطن والمشاشية ودرج وأوال، لبحث سير العمل البلدي ومتابعة أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه البلديات، إلى جانب تعزيز التنسيق بين وزارة الحكم المحلي والسلطات المحلية.

وناقش وكيل الوزارة خلال لقائه مع عميدة بلدية زلطن عددًا من الملفات المتعلقة بأداء البلدية، شملت الجوانب الإدارية والخدمية، إضافة إلى آليات متابعة المشروعات والملفات المرتبطة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على معالجة الصعوبات التي تؤثر في سير العمل.

كما بحث سالم خلال استقباله عميد بلدية المشاشية، بحضور المراقب المالي العام بوزارة الحكم المحلي، الموضوعات المرتبطة بالجوانب الإدارية والمالية للبلدية، وسبل تعزيز التنسيق لمعالجة التحديات التي تواجه تنفيذ المهام والخدمات المحلية.

وفي لقاء منفصل مع عميدي بلديتي درج وأوال، تناول وكيل وزارة الحكم المحلي أبرز الاحتياجات والمختنقات التي تواجه البلديتين، إضافة إلى سبل دعم مستوى الخدمات وتحسين الأداء البلدي وفق الإمكانات المتاحة.

وأكد وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات حرص الوزارة على استمرار التواصل المباشر مع البلديات، والاستماع إلى ملاحظاتها واحتياجاتها، والعمل على دعمها ومعالجة العقبات التي تواجهها، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإدارة المحلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتمت اللقاءات بالتأكيد على مواصلة المتابعة والتنسيق بشأن الملفات التي جرى بحثها، بما يدعم مسار التنمية المحلية ويخدم المصلحة العامة.