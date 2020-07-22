عقد مدير مصلحة المرافق التعليمية اليوم الأربعاء، اجتماعاً بمقر المصلحة في العاصمة طرابلس، مع اللجنة الاستشارية للمصلحة لغرض متابعة مشروع إعادة تأهيل المرافق التعليمية المتضررة.

وأوضحت المصلحة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الاجتماع بحث إيجاد السبل الكفيلة بالتعاقد على تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة في أسرع وقت ممكن بالمواصفات الفنية المعتمدة ووفقاً للائحة الأسعار النمطية.

وتم تدارس كيفية اختيار وسائل التنفيذ والاعتماد على شركات المقاولات الوطنية القادرة، أخداً في الاعتبار الحالة الإنشائية والسلامة للمباني والمرافق عند تنفيذ أعمال الصيانة والاستعانة إذا لزم الأمر بالمكاتب الاستشارية الهندسية لهدا الغرض.

ورأت اللجنة ضرورة التأكيد على المتابعة المستمرة لتنفيذ مشاريع إعادة تأهيل المدارس المتضررة بما يضمن الانتهاء من التنفيذ وفقاً للجداول الزمنية المعتمدة وذلك من خلال لجنة متابعة رئيسية بإدارة المشروعات بالمصلحة تتولى متابعة تنفيذ أعمال الصيانة أولاً بأول وإعداد تقارير متابعة.