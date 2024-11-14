متابعة ملفات تعويض العقارات المنزوعة للمنفعة العامة في المنطقة الجنوبية

عقدت اللجنة الرئيسية لتعويض العقارات المنزوعة للمنفعة العامة التابعة لوزارة الإسكان والتعمير في حكومة الوحدة الوطنية اجتماعها السابع عشر ،يوم الأربعاء، في طرابلس، لاستعراض ملفات المواطنين المطالبين بالتعويض عن عقاراتهم المنزوعة في المنطقة الجنوبية.

ترأس الاجتماع المهندس محمد الشريف أحمد، وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير. حضر الاجتماع رئيس اللجنة الفرعية في المنطقة الجنوبية وأعضاء اللجنة الرئيسية بديوان الوزارة.

كما تم التوقيع واعتماد محضر الاجتماع السادس عشر للجنة الرئيسية، وعرض المحضر الرابع للجنة الفرعية بمنطقة طرابلس الكبرى.