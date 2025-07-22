متابعة ميدانية لاستكمال مشروع «مطار طرابلس الدولي» تمهيداً للتشغيل التجريبي

أجرى وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الشهوبي، زيارة ميدانية إلى موقع مشروع مطار طرابلس الدولي، برفقة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، تنفيذًا لتعليمات رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة بشأن تسريع وتيرة العمل بالمشروع.

وشملت الزيارة تفقد أعمال استكمال صالة الخدمات الخاصة، وتقييم مدى الجاهزية الفنية للتشغيل، إلى جانب بحث آليات ربط مدخل المطار بمشروع صيانة طريق المطار، بهدف تحسين انسيابية الحركة وضمان كفاءة الوصول عند بدء التشغيل.

كما تم استعراض البرنامج التنفيذي لتجهيز المطار، والذي يتضمن تحديث الأنظمة الفنية والتشغيلية، وتوفير المتطلبات اللوجستية، استعدادًا لانطلاق الافتتاح التجريبي خلال الفترة القريبة المقبلة، وفقًا للجدول الزمني المحدّث.

ورافق الوفد عدد من مسؤولي جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، ومصلحة المطارات، وممثلي الشركات المنفذة والمقاولين، حيث تم الوقوف على أبرز المعوقات الفنية، ووضع آليات مباشرة لمعالجتها وتسريع التنفيذ في مختلف مكونات المشروع.

وتندرج هذه الزيارة ضمن سلسلة متابعات ميدانية تهدف إلى ضمان إنجاز المشروع وفق أعلى المعايير الفنية، في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لإعادة تشغيل المرافق الحيوية ورفع كفاءة البنية التحتية لقطاع النقل الجوي في ليبيا.