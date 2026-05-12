متابعة ميدانية لـ«امتحانات الطلاب» في جنزور

تابع وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محسن الكبيّر، سير الامتحانات النهائية لسنوات النقل بمراقبة التربية والتعليم في بلدية جنزور، في إطار متابعة الوزارة لانتظام العملية التعليمية خلال فترة الامتحانات.

وشملت الجولة الميدانية التي رافقه خلالها مراقب التربية والتعليم في بلدية جنزور زيارة عدد من المؤسسات التعليمية، من بينها مدرسة جنزور الثانوية للبنات ومدرسة العريفي الثانوية، حيث جرى تفقد القاعات الامتحانية والاطلاع على سير الامتحانات داخل اللجان.

وخلال الجولة، استمع وكيل الوزارة إلى ملاحظات المعلمين والطلاب بشأن طبيعة الأسئلة ومدى شموليتها للمقررات الدراسية، في إطار الوقوف على مستوى الانضباط وتقييم سير الامتحانات ميدانيًا.

وتأتي هذه المتابعة ضمن خطة وزارة التربية والتعليم في ليبيا لتعزيز الرقابة الميدانية على الامتحانات النهائية، وضمان توفير بيئة تعليمية منظمة تسهم في سير العملية الامتحانية وفق الضوابط المعتمدة، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة.

وتشهد المؤسسات التعليمية في مختلف البلديات الليبية في هذه الفترة امتحانات سنوات النقل، وسط إجراءات تنظيمية تهدف إلى ضمان انسيابية العملية الامتحانية واستقرارها.