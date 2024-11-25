متابعة نتائج المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي

عُقد اجتماع لمتابعة نتائج وتوصيات المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي، بحضور رئيس اللجنة التحضيرية، وزير الدولة لشؤون رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، ورؤساء اللجان الفنية والصالونات الاقتصادية، وسفير إيطاليا لدى ليبيا ومساعده، بالإضافة إلى الفريق الإيطالي المكلف من السفارة بمتابعة التوصيات.

واستعرض وكيل وزارة الاقتصاد ورئيس اللجنة المعنية “ملخصاً لنتائج وتوصيات رؤساء الصالونات الاقتصادية، والتي تتطلب التنسيق مع الجانب الإيطالي عبر السفارة لتفعيل هذه التوصيات، وتوحيد الجهود لدعوة القطاع الخاص الإيطالي وفق الأولويات التي حددتها الصالونات الاقتصادية المنعقدة”.

كما قدم رؤساء صالونات (التنمية والإعمار، والتعدين، والصيد البحري، والاستثمار الزراعي، والصناعات الدوائية) “ملخصاً لما تم التوصل إليه بين المشاركين، مشيرين إلى الاحتياجات الرئيسية لسوق العمل الليبي في القطاعين الخاص والعام، والتي تمثل أولوية للتعاون الليبي الإيطالي”.