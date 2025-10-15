متجاوزًا 4200 دولار للأونصة.. الذهب يصعد إلى قمة تاريخية جديدة

سجل الذهب صباح الأربعاء أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث تجاوز سعر الأونصة حاجز الـ4200 دولار، وفقًا لبيانات التداول في بورصة نيويورك.

وبلغ سعر عقود الذهب الآجلة لشهر ديسمبر ارتفاعًا بنسبة 0.98% مقارنة بالإغلاق السابق، مع زيادة قدرها 40.72 دولارًا، ليصل إلى 4204.12 دولارًا للأونصة. ووصل السعر خلال جلسة التداول إلى مستوى قياسي سابق عند 4209.65 دولارًا للأونصة.

ويعكس هذا الصعود القياسي الطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الاقتصادية والسياسية العالمية، ما يدفع المستثمرين نحو الأصول التقليدية ذات القيمة الثابتة.