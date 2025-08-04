«متحف القرآن» في مكة يعرض فسيفساء فريدة لـ«سورة الفاتحة» بأكثر من مليون قطعة

يحتضن متحف القرآن الكريم بحي حراء الثقافي في مكة المكرمة لوحة فسيفسائية فريدة لسورة الفاتحة ومطلع سورة البقرة، تمتد على مساحة 76.67 مترًا مربعًا، وتضم أكثر من مليون قطعة فسيفساء مصنوعة من البورسلين الملون.

وتعود أصول هذه التحفة الفنية إلى مصحف كتبه الخطاط مصطفى ذو الفقار عام 1066 هجري (1656 ميلادي) بخط النسخ، ويحتفظ بالأصل المكتوب في مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة.

وبحسب وكالة “واس”، يُعتبر المتحف أول متحف متخصص في القرآن الكريم بالعاصمة المقدسة، ويقع بجوار جبل حراء، ويحتوي على مجموعة من المخطوطات النادرة والقرآنيات الأثرية من مختلف العصور الإسلامية، بالإضافة إلى مجسمات تعليمية وتقنيات تفاعلية تسلط الضوء على تاريخ كتابة وتدوين المصحف الشريف.

كما يضم المتحف أكبر مصحف وأكبر حامل مصحف في العالم، مسجلين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ما يعكس مكانة المتحف كمركز حضاري وثقافي يحتفي بعظمة القرآن الكريم.