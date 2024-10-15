بالفيديو.. متحف عربي يعلن اكتشاف 24 ألف قطعة أثرية جديدة

أعلن متحف كبير للآثار في أحد الدول العربية اكتشاف 24 ألف قطعة أثرية، سيتم عرضها قريبا ولأوّل مرّة.

وكشفت قناة “القاهرة الإخبارية” عن “تفاصيل قاعات العرض الرئيسية في المتحف المصري الكبير، مع اقتراب التشغيل التجريبي، لأكبر المتاحف العالمية على الإطلاق، والذي يضم قطعا أثريا لعصر ما قبل الأسرات إلى العصر اليوناني الروماني، طبقًا لسيناريو العرض المتحفي”.

وبحسب القناة، “يضم المتحف 12 قاعة عرض رئيسية لـ المتحف المصري الكبير، بها 24 ألف قطعة أثرية، تعرض لأول مرة”.

وأشار التقرير، إلى أن “قاعات المتحف المصري الكبير تضم القطع الأثرية لعصر ما قبل الأسرات إلى العصر اليوناني الروماني، طبقًا لسيناريو عرض متحفي على أعلى مستوى، ويروي ثلاثة موضوعات رئيسية عن الحضارة المصرية القديمة وهي الملكية والمجتمع والمعتقدات”.

هذا وعرض المتحف المصري الكبير، بعد افتتاحه تجريبيا “مومياء” محنطة لتمساح النيل تعود إلى العصر الروماني اليوناني، إذ تم اكتشافها في كوم أمبو بمحافظة أسوان.