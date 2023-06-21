مترشحون رئاسيون يطالبون بتغيير المبعوث الأممي «عبدالله باتيلي»

طالب 16 مترشحا رئاسيا بتغيير المبعوث الأممي عبدالله باتيلي ويثنون على جهود 6+6 لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ظل حكومة موحدة.

وأبدى المترشحون في بيان لهم، استنكارهم للموقف السلبي لعبدالله باتيلي تجاه اجتماعات اللجنة 6+6 ومخرجاتها والنأي بنفسه عن اجتماعاتها.

وأعرب المترشحون عن اعتقادهم أنّ باتيلي ومستشاريه السياسيين في البعثة انخرطوا في العمل ضد مصلحة الشعب الليبي بالعمل على إعاقة الانتخابات.

وأكد المترشحون على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة في أقرب وقت ممكن تحت إشراف حكومة واحدة لكل ليبيا تشكل لهذا الغرض.

وحمّل المترشحون بعثة الأمم المتحدة كل تأخير إضافي في إجراء الانتخابات، مطالبين مجلسي النواب والدولة للالتزام بالتعديل الدستوري الـ13 ومساعدة اللجنة 6+6 في إيجاد حلول للمسائل العالقة.