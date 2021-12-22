مترشحون للرئاسة يرحبون بـ24 يناير القادم موعدا للانتخابات

رحّب 32 مترشحا للانتخابات الرئاسية باقتراح مفوضية الانتخابات تحديد تاريخ 24 يناير القادم كموعد نهائي للبدء في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.

وطالب المترشحون في بيان تلاه المترشح الرئاسي محمد الشاوش، مجلس النواب بتحمل مسؤوليته اتجاه العملية الانتخابية، مؤكدين رفضهم التام للدخول في أي مراحل انتقالية جديدة.

ودعا المترشحون الدول ذات العلاقة بالأزمة الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتحمل مسؤولياتهم تجاه العملية الانتخابية واحترام إرادة الليبيين، وعدم الانتقائية في التعامل مع المترشحين.

وشدّد المترشحون على ضرورة أن تعلن مفوضية الانتخابات، القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، والقائمة الأولية لمترشحي الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن.

واستنكر المترشحون 32 تعطيل الانتخابات بشكل غير المبرر، ومؤكدين على ضرورة الالتزام بالموعد النهائي لها.