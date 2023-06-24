مترشحون للرئاسة يطالبون بإلغاء المادة «88» من قانون انتخابات الرئاسة لـ«6+6»

أعلن عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية تأييدهم لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية مطالبين بإلغاء المادة «88» من قانون انتخابات الرئاسة التي توصلت إليها لجنة «6+6».

وفي بيان تحصلت شبكة «عين ليبيا» على نسخة منه أكّد المترشحون للانتخابات الرئاسية تمسكهم بحقوقهم التي يقضي بها قانون رقم «6» لعام 2012، والتي أصبحت محصنة بحكم القانون.

ووجّه المترشحون للانتخابات الرئاسية نسخة من البيان إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي.