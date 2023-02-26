متشبهاً ببطل العالم «ميسي».. «رونالدو» يرتدي الزي السعودي

ظهر كرستيانو رونالدو بالزي السعودي للاحتفال بيوم التأسيس 22 فبراير. حيث يحتفل السعوديون في هذا اليوم بذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية.

ويشارك السعوديون العالم في هذا اليوم أهم أنواع الفنون، وإقامة العديد من الورش، والاستعراضات مع أنشطة احتفالية مختلفة أهم ما فيها ارتداء الزي السعودي الرسمي.

وقد شارك لاعب الكورة كرستيانو رونالدو المنضم حديثًا لفريق نادي النصر، صورًا له مرتديًا فيها الزي السعودي النجدي، معلقًا:«يوم تأسيس سعيد للسعودية، فقد كانت تجربة ممتعة للمشاركة في هذه الاحتفالات».

وشارك نادي النصر السعودي أيضًا في احتفالات يوم التأسيس من خلال فيديو يظهر فيه كرستيانو وهو يُؤدي رقصة العرضة مع باقي أعضاء الفريق وعلق النادي: «3 قرون من الشموخ والمجد، هكذا احتفلنا في نادي النصر بيوم التأسيس».

ويظهر رونالدو وهو يرتدي الزي السعودي في مشهد شبيه ببطل العالم ليون ميسي الذي ارتدى البشت القطري الذي أهداه إيّاه أمير قطر تميم بن حمد قبيل منحه درع كأس العالم.