متصفح لـ«الذكاء الاصطناعي» متاح مجاناً للجميع.. فيفو تتحدى سامسونغ وآبل

أعلنت شركة Perplexity عن إتاحتها لمتصفح Comet المدعوم بالذكاء الاصطناعي مجاناً لجميع المستخدمين، بعد أن كان مقتصراً سابقاً على مشتركي اشتراك Max الذي يكلف 200 دولار شهرياً.

ويعد هذا التحرك خطوة استراتيجية لجذب المستخدمين الراغبين في تجربة تصفح ذكي وميسر باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

والميزة الأبرز في Comet هي المساعد الذكي القادر على تحليل محتوى صفحات الويب بشكل فوري، إنشاء ملخصات دقيقة للمقالات الطويلة، والتنقل بين المواقع تلقائياً وفق حاجة المستخدم. كما يدعم المتصفح الإدخال والتحكم الصوتي، مما يتيح تجربة تصفح سلسة تركز على تسهيل الوصول للمعلومات دون تدخل مباشر من المستخدم.

ويستطيع مساعد الذكاء الاصطناعي الإجابة بسرعة عن استفسارات المستخدم المتعلقة بالمحتوى، وإبراز النقاط المهمة في المقالات، ما يجعل تصفح الموارد المعقدة على الإنترنت أكثر فاعلية وإنتاجية.

أما لمستخدمي اشتراك Max المدفوع، فقد وفرت Perplexity نسخة متقدمة من المساعد الذكي، يمكنه كتابة الرسائل والبريد الإلكتروني، البحث وحجز تذاكر السفر، إدارة التسوق عبر الإنترنت، ومقارنة أسعار السلع والرحلات الجوية، مما يعزز تجربة المستخدم بشكل شامل.

وستطلق الشركة قريباً خدمة Comet Plus بقيمة 5 دولارات شهرياً، والتي تمنح الوصول إلى محتوى وكالات إعلامية كبرى مثل CNN وThe Washington Post، مع منح مشتركي Max الحاليين خدمة Max الجديدة مجاناً، لتوسيع نطاق الفوائد والخدمات المقدمة ضمن النظام البيئي للمتصفح.

Vivo تكشف عن iQOO 15 لتنافس سامسونغ وآبل بكاميرات 8K وأداء فائق

بدأت شركة Vivo الترويج لهاتفها الجديد iQOO 15 الذي يأتي بمواصفات متطورة تهدف لمنافسة هواتف سامسونغ وآبل الحديثة، خصوصاً في قدرات التصوير والأداء التقني.

ويحمل الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 50+50+50 ميغابيكسل، تشمل عدسة ultrawide وعدسة periscope telephoto، قادرة على تسجيل فيديوهات بدقة 8K، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل تدعم تسجيل فيديوهات 4K، لتوفير تجربة تصوير استثنائية للمستخدمين.

وهيكل الهاتف مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، مع حماية من الألمنيوم المتين والخفيف وزجاج مقاوم للصدمات والخدوش، ما يمنحه متانة عالية مع تصميم عصري.

أما الشاشة، فهي LTPO AMOLED بحجم 6.85 بوصة، دقة 3168×1440 بكسل، تردد 144 هيرتز، وكثافة تقريبية 508 بكسل/إنش، مع معدل سطوع يصل إلى 2600 شمعة/م²، محمية بزجاج Schott Xensation Alpha لتقديم تجربة عرض سلسة وواضحة حتى في الإضاءة العالية.

ويعمل الجهاز بنظام Android 16 القابل للتحديث، ويأتي مزوداً بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 840، مع خيارات ذاكرة وصول عشوائي 12/16 غيغابايت وذاكرة داخلية تتراوح بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت، لتوفير أداء سريع وسلس في جميع الاستخدامات.

ويتميز الهاتف بوجود منفذين لشرائح الاتصال، منفذ USB Type-C 3.2، ماسح بصمات مدمج في الشاشة، شريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد. كما زود ببطارية ضخمة بسعة 7000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 100 واط، ما يضمن تشغيل طويل وشحن سريع.