متطلبات اعتماد المراقبين وممثلي الإعلام للانتخابات البلدية

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، متطلبات اعتماد المراقبين وممثلي وسائل الإعلام المحلية لانتخابات المجالس البلدية.

وقالت المفوضية في بيان لها، “إنه بالنسبة للمراقب المحلي يجب أن ينتمي لإحدى منظمات المجتمع المدني، ويتقدم للمفوضية بإشهار ساري المفعول من المنظمة التي ينتمي إليها، كما يشترط أن ترسل المنظمة رسالة إلى المفوضية تحتوي أسماء مراقبيها، وصورة شخصية إلكترونية وأخرى لإثبات الهوية، ثم يقوم المراقب بتعبئة استمارتي منظمة وفرد ويوقع على مدونة سلوك”.

وأفادت المفوضية، أنه “بالنسبة لتسجيل ممثلي الإعلام المحلي، يجب أن ينتمي لمؤسسة إعلامية محلية ومسجلة لدى الدولة، وأن يتقدم برسالة من المؤسسة الإعلامية التي يتبعها، وصورة شخصية إلكترونية وأخرى لإثبات الهوية، وتعبئة استمارتي منظمة وفرد والتوقيع على مدونة سلوك”.

#متطلبات اعتماد المراقبين لانتخاب المجالس البلدية للاطلاع على كافة الوثائق والمستندات الخاصة بتسجيل واعتماد المراقبين الضغط على الرابط التالي: https://bit.ly/3XgqEZU تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الأربعاء، ٢١ أغسطس ٢٠٢٤