متظاهرون من لبنان يُحاولون اجتياز الحدود إلى فلسطين

عين ليبيا | نُشر: الجمعة، 14 مايو 2021 - 15:58 | آخر تحديث: 14 مايو 2021 - 16:05 نُشر: الجمعة، 14 مايو 2021 - 15:58
دولي
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الجيش الإسرائيلي يطلق النار على لبنانيين اجتازوا الحدود

حاول متظاهرون من لبنان اجتياز الحدود اللبنانية الفلسطينية خلال مسيرة تضامنية مع قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي واسع.

وهاجم جيش الاحتلال المتظاهرين على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة في محاولة منه لمنعهم من اجتياز الحدود الفاصلة مع الأراضي المحتلة، بحسب ما أفادت شبكة “قدس” الإخبارية.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائف تجاه المتظاهرين بعد اجتيازهم الحدود من لبنان إلى فلسطين المحتلة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن الاحتلال يطلب من المستوطنين في مستوطنة المطلة التزام منازلهم بعد نجاح عدد من المتظاهرين باجتياز الحدود من لبنان إلى فلسطين.

من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أن دباباته قامت بـ”إطلاق نار تحذيري نحو عدد من المشاغبين المشتبه بهم الذين اجتازوا من لبنان إلى داخل الأراضي المحتلة، بعد محاولة العبث بالجدار وإضرام النيران في المنطقة ومن ثم ابتعدوا إلى داخل لبنان”.

ونفذ عددا من اللبنانيين وقفة تضامنية مع الحدود مع فلسطين قرب السياج الشائك في مستعمرة المطلة.

آخر تحديث: 14 مايو 2021 - 16:05
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