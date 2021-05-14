متظاهرون من لبنان يُحاولون اجتياز الحدود إلى فلسطين

حاول متظاهرون من لبنان اجتياز الحدود اللبنانية الفلسطينية خلال مسيرة تضامنية مع قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي واسع.

وهاجم جيش الاحتلال المتظاهرين على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة في محاولة منه لمنعهم من اجتياز الحدود الفاصلة مع الأراضي المحتلة، بحسب ما أفادت شبكة “قدس” الإخبارية.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائف تجاه المتظاهرين بعد اجتيازهم الحدود من لبنان إلى فلسطين المحتلة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن الاحتلال يطلب من المستوطنين في مستوطنة المطلة التزام منازلهم بعد نجاح عدد من المتظاهرين باجتياز الحدود من لبنان إلى فلسطين.

من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أن دباباته قامت بـ”إطلاق نار تحذيري نحو عدد من المشاغبين المشتبه بهم الذين اجتازوا من لبنان إلى داخل الأراضي المحتلة، بعد محاولة العبث بالجدار وإضرام النيران في المنطقة ومن ثم ابتعدوا إلى داخل لبنان”.

ونفذ عددا من اللبنانيين وقفة تضامنية مع الحدود مع فلسطين قرب السياج الشائك في مستعمرة المطلة.

جيش العدو يطلق النار ويلقي قنابل صوتية ويصيبوا مواطنا لبنانيا خلال تظاهرة قرب السياج الشائك في مستعمرة "المطلة" اقتحم خلالها المتظاهرون السياج واضرموا النار في المنطقة. pic.twitter.com/5Qkp1sr197 — علي شعيب || #فلسطين_قضيتي 🇵🇸 🇱🇧 (@alishoeib1970) May 14, 2021

جيش الاحتلال يطلق النار بشكل تحذيريّ.. متظاهرون يتجاوزون الحدود بين #لبنان و #فلسطين. pic.twitter.com/TFO8Rk85x1 — Ultra Palestine – الترا فلسطين (@palestineultra) May 14, 2021

حدود فلسطين الشمالية مع لبنان .. متظاهرون لبنانيون يعبرون الحدود #فلسطين_قضيتنا_الأولى pic.twitter.com/WHvU4HKt7P — Motasem Hijjawi (@hijjawi89) May 14, 2021

متظاهرون يجتازون الحدود من لبنان إلى فلسطين المحتلة نصرة للقدس وغزة. pic.twitter.com/BgomUzgUa5 — #سعوديون_مع_الاقصى (@Saudis2018) May 14, 2021