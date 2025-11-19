متعدد اللغات ومجاني.. إطلاق تطبيق جديد ينافس «ChatGPT»

أعلنت شركة “علي بابا كلاود” الصينية عن إطلاق تطبيق جديد للمساعد الافتراضي باسم “كيوين” (Qwen)، مجانًا وباعتماد نموذج لغوي مفتوح المصدر طورته الشركة نفسها، ليكون أول تطبيق مستقل بالكامل للذكاء الاصطناعي من “علي بابا”، بعد أن كانت وظائف المساعد السابقة مدمجة ضمن خدمات أخرى مثل متصفح “كوارك”.

ويتيح “كيوين” للمستخدمين التفاعل بعدة لغات، وأداء مهام يومية كمساعد شخصي، مع قدرة على معالجة الاستفسارات وتنفيذ أوامر متنوعة، ما يضعه في منافسة مباشرة مع منصات عالمية مثل ChatGPT.

ويستهدف التطبيق السوق الدولي، بما يعكس طموح “علي بابا” في تعزيز حضورها في مجال الذكاء الاصطناعي عالميًا، إلى جانب تطوير تقنيات تساعد المؤسسات والأفراد على تحسين كفاءتهم الرقمية.

ويأتي إطلاق “كيوين” ضمن خطة استثمارية طموحة للشركة تبلغ قيمتها 380 مليار يوان (حوالي 52 مليار دولار)، تهدف إلى بناء بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية على مدار ثلاث سنوات، ما يعكس التزام “علي بابا” بالاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الدولي.

وتشهد الصين حاليًا طفرة كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، مع سباق تقوده شركات عملاقة مثل بايدو، ديب سيك، تينسنت، وجودجو آي، لتطوير الجيل الجديد من المساعدات الذكية، في سياق استراتيجية وطنية لتعزيز الابتكار التكنولوجي وترسيخ موقع الدولة كقوة مؤثرة عالميًا في قطاع الذكاء الاصطناعي.

ويُنظر إلى إطلاق “كيوين” كخطوة محورية ضمن توجه الصين لتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والأعمال، بما يشمل المؤسسات، والقطاع التعليمي، والبحث العلمي، ما قد يسهم في تعزيز مستوى التفاعل الرقمي وتبني حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.