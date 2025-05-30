متفوقاً على نجوم أوروبا.. محمد صلاح يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر تأثيراً عالمياً

تصدّر النجم المصري محمد صلاح قائمة أكثر لاعبي كرة القدم تأثيراً في العالم، متفوقاً على أبرز نجوم القارة الأوروبية، وفقاً لتقرير صادر عن المركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES).

واعتمد التقرير على تحليل شامل لأداء اللاعبين في مختلف المراكز، وضم مؤشرات متعددة من بينها دقائق اللعب، وعدد الأهداف والتمريرات الحاسمة، بالإضافة إلى التأثير المباشر على نتائج المباريات.

ورغم تراجع مستوى ليفربول في فترات من الموسم، حافظ صلاح على أدائه الثابت، فكان هداف الفريق وقائده الهجومي الأبرز، ما عزز مكانته كعنصر حاسم في نتائج النادي الإنجليزي.

ووفق التقييم العام، تفوق صلاح على عدد من ألمع المواهب الأوروبية الشابة، أبرزهم لامين جمال وبيدري (برشلونة)، وكيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، وفلوريان فيرتز (باير ليفركوزن)، محققاً أعلى معدل تأثير إجمالي بين اللاعبين المشمولين في الدراسة.

أرقام استثنائية لصلاح هذا الموسم:

47 مساهمة تهديفية في الدوري: 29 هدفاً و18 تمريرة حاسمة.

أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل ويصنع في مباراتي الذهاب والإياب ضد مانشستر سيتي في موسم واحد.

244 هدفاً بقميص ليفربول، ليصبح ثالث الهدافين التاريخيين للنادي.

185 هدفاً في “البريميرليغ”، متجاوزاً سيرجيو أغويرو، ليحتل المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري، والأول بين اللاعبين الأجانب.

ويؤكد التقرير أن تأثير محمد صلاح يتجاوز الأرقام، إذ يمثل نموذجاً للثبات والقيادة الفنية في واحدة من أقوى الدوريات في العالم.