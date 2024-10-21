متفوّقاً على الأمريكي.. الصين تبتكر أقوى مغناطيس مقاوم بالعالم

نجح علماء صينيون في ابتكار أقوى مغناطيس مقاوم في العالم، وهو أقوى من المجال المغناطيسي للأرض بأكثر من 800 ألف مرة.

وبحسب موقع “انتريستنغ انجينيرنغ Interesting Engineering”، “حقق الإنجاز المهم مختبر المجال المغناطيسي العالي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم (CHMFL)”.

ووفق للموقع، “بعد حوالي أربع سنوات من الجهود الدؤوبة، نجح العلماء والمهندسون في تحسين بنية المغناطيس، وتحسين عملية تصنيعه، وتحقيق مجال مغناطيسي ثابت يبلغ 42.02 تسلا مع مصدر طاقة يبلغ 32.3 ميغاواط، متجاوزين الرقم القياسي البالغ 41.4 تسلا الذي سجله مختبر المجال المغناطيسي العالي الوطني الأمريكي في عام 2017”.

وقال جواكيم ووسنيتزا، وهو فيزيائي في مختبر المجال المغناطيسي العالي في دريسدن في ألمانيا: “إن المغناطيس الصيني المحطم للأرقام القياسية يمهد الطريق لتطوير مغناطيسات موثوقة قادرة على تحمل مجالات مغناطيسية أقوىن وقد تمهد هذه التطورات الطريق للعلماء لاكتشاف فيزياء جديدة غير متوقعة”.

وبحسب مجلة nature، “يمكن للعلماء، دراسة ظواهر لم تكن معروفة من قبل قد تكون ذات أهمية أساسية لتطوير الفيزياء والكيمياء وعلوم المواد والبيولوجيا، وبالإضافة إلى ذلك، تُستخدم هذه المجالات المغناطيسية ليس فقط في الأبحاث الأساسية، ولكن أيضا في عدد من التقنيات التطبيقية، مثل علم المعادن الكهرومغناطيسي والتركيب الكيميائي، وأيضا في الطب، حيث يمكن لجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي باستخدام المجالات المغناطيسية أن يصبح أداة تشخيصية أكثر دقة وفعالية بفضل المغناطيس القوي”.

هذا وتعد المغناطيسات عالية المجال “أدوات أساسية لاستكشاف الخصائص الخفية للمواد المتقدمة مثل الموصلات الفائقة، والتي يمكنها حمل التيار الكهربائي دون توليد حرارة مهدرة في درجات حرارة منخفضة للغاية.، وتوفر هذه المجالات المغناطيسية القوية فرصا لمراقبة ظواهر فيزيائية جديدة تماما والتلاعب بحالات المادة، ما يوفر رؤى قيمة في فيزياء المادة المكثفة”.

China is now home to the world’s most powerful resistive magnet, which produced a magnetic field that was more than 800,000 times stronger than Earth’s https://t.co/9ftHNFPPVh — nature (@Nature) October 18, 2024

China sets new world record with 800,000 times more magnetic field than Earth’shttps://t.co/WAzHhQzDy9 — Interesting Engineering (@IntEngineering) October 21, 2024