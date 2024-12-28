متقدّمة على دول عديدة.. الهند تتصدر قائمة الأكثر نفوذاً «بمجال الفن» في العالم

تقدمت الهند، على كل من سويسرا واسكتلندا والبرازيل والمكسيك، حيث احتلت المكانة الأولى في قائمة البلدان التي تتمتع بمستوى عال من النفوذ الفني في العالم.



وبحسب موقع Artsy، الذي يرصد الأوضاع في سوق الفنون العالمية ومبيعات الفن التشكيلي، شهد عام 2024 ارتفاعا حادا للطلب على أعمال الفنانين التشكيليين الهنود من قبل جامعي اللوحات الفنية وغيرها من المؤلفات الفنية بنسبة 32%.

وحسب التقرير، فإن “مجموعة من الفنانين من بومباي ومدارس الفن الطليعي للقرن العشرين التابعة لها صارت تتمتع بشعبية كبيرة، وبصورة خاصة الفنانين التشكيليين مقبول فداء حسين وسيد حيدر رضاء، وبين المواهب الفتية يذكر رهاوا بابارا وتاني غول اللذين ذاع صيتهما في مزادات العالم إلى حد بعيد”.

هذا ووفقا لتقرير قدمه معهد أبحاث Hurun India Art List لعام 2024، وصلت مبيعات أعمال أكثر الفنانين الخمسين شهرة في الهند إلى مبلغ قياسي قدره 3.01 مليار روبية هندية (ما يعادل حوالي 35.21 مليون دولار)، أي بمقدار 19٪ أكثر مما كان عليه في عام 2023.