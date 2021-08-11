ملتقى الحوار يجتمع للنظر في نتائج لجنة التوافقات

بدأ اليوم الأربعاء، اجتماع افتراضي لملتقى الحوار السياسي الليبي، للنظر في النتائج التي خلصت إليها لجنة التوافقات والخطوات اللاحقة وذلك عقب اختتام اللجنة لمداولاتها التي جرت أيام 16 و27 و30 يوليو و2 أغسطس، والتي أسفرت عن 4 مقترحات للقاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر.

وفي وقت سابق، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن تيسير اجتماع افتراضي لملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأفادت البعثة في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بأن الاجتماع يأتي للنظر في النتائج التي خلصت إليها لجنة التوافقات والخطوات اللاحقة وذلك عقب اختتام اللجنة لمداولاتها التي جرت أيام 16 و27 و30 يوليو و2 أغسطس والتي أسفرت عن أربع مقترحات للقاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر.

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، قد أحال اليوم في رسالة إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي المقترحات الأربعة للقاعدة الدستورية والتي وضعتها لجنة التوافقات.

وأشار المبعوث الأممي في رسالته لأعضاء ملتقى الحوار، إلى أن اللجنة توصلت أيضاً إلى اتفاق بشأن آلية للتصويت، كما أكد على أنه “عند النظر في أي من هذه المقترحات، من المهم إبداء الاحترام التام لشرط عدم إخلال أي من هذه المقترحات بالالتزام الذي قطعتموه أمام الشعب الليبي بإجراء الانتخابات في الإطار الزمني الذي حددته خارطة الطريق”.