متهمين جدد في قضايا المقابر الجماعية بقبضة «اللواء 444»

اعلن اللواء 444 قتال القبض على «الفاهم مسعود محمد يخلف» وهو أحد المتّهمين في قضايا المقابر الجماعية في ترهونة.

وكشف اللواء 444 قتال أن «الفاهم مسعود محمد يخلف» متّهم بعمليات قتلٍ وخطف، مشيرا إلى أنّه جرى معرفةِ بعض المقابر الجماعيّة بالمدينة، عن طريقه.

وفي السياق نفسه، ألقى اللواء القبض على «محمد المختار بلعيد السّميعي» الملقّب «بالزقزوق» والمتّهم باختطاف ثلاثة مواطنين بمدينة ترهونة، حيث وُجد اثنان منهم في إحدى المقابر الجماعية.

وبيّن اللواء أنّه جرى ضبط مجموعات تمارس الحرابة، وتروّج لبيع المخدرات والخمور، مضيفا أنّه جرى إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.