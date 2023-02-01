متوجها للحرس الوطني.. «سعيد» يدعو للتصدي لمن تآمر على تونس

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، قيادات الحرس الوطني إلى التصدي لمن تآمر على الدولة، وأنّه لا يمكن أن يُترك أعداء الدولة وأعداء الوطن خارج المساءلة، وفقا لقوله.

وخلال اجتماعه مع قيادات عليا للحرس الوطني قال سعيد إنّ الشعب التونسي يريد المحاسبة ومطلبه الأساسي المحاسبة وأنّ دور الحرس تاريخي في الاستجابة لمطالب الشعب.

وتابع سعيد أنّ الدولة اليوم تخوض معركة تحرير وطني للحفاظ على الدولة، وأنّه كفى من يستخفون بالدولة ما اقترفوه من جرائم ومن يدبرونه من جرائم في المستقبل.

وأضاف سعيد أنّ الشعب يريد تطهير البلاد، مضيفا «يجب محاسبة لأنه سئم بالفعل من طول الإجراءات وسئم بالفعل من القضايا التي بقيت منشورة لمدة أكثر من عقد دون أي حكم وحتى إن صدرت بعض الأحكام فقد صدرت للأسف على المقاس».

وبالرغم من أنّه لا يسميها، إلا أن المعارضة التونسية عادة ما تعتبر أنها المقصودة باتهامات سعيد، وترجع ذلك إلى رفضها الإجراءات الاستثنائية التي بدأ فرضها منذ 25 2021 ما أحدث أزمة سياسية مستمرة.