متوعدا بالمزيد.. «حزب الله» يشن هجوما بسرب مسيرات مستهدفا إسرائيل

أعلن «حزب الله» اللبناني، الثلاثاء، شن هجوم بسرب من المسيرات على أهداف عسكرية قرب عكا في شمال إسرائيل، موضحا أن الرد المتوقع على قتل إسرائيل أحد كبار قادته، الأسبوع الماضي، لم يأت بعد.

وقال مصدر في الحزب لوكالة «رويترز» إن هذا الهجوم ليس ردا على قتل إسرائيل للقيادي العسكري في الحزب فؤاد شكر في بيروت الأسبوع الماضي والذي تعهدت الجماعة بالثأر لمقتله مما أثار مخاوف من تصعيد كبير قد يتحول إلى حرب شاملة.

ووفق «رويترز»، فإن «هجوماً جوياً بسرب من المسيّرات الانقضاضية استهدفت مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيجوز 621 في ثكنة شراغا شمال عكا المحتلة، وأصابت أهدافها بدقة، وحققت إصابات مؤكدة».

ووفق تقرير نشرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، دوّت سلسلة من الإنذارات تحذيرا من تسلل صواريخ وطائرات بدون طيار في البلدات والمدن الشمالية الإسرائيلية، بما في ذلك عكا.

وأضاف أنه استهدف مركبة عسكرية إسرائيلية في موقع آخر.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد عدداً من الطائرات المسيّرة المعادية وهي تعبر من لبنان، واعترض واحدة منها.

وذكر أن مدنيين عدة جنوب مدينة نهاريا الساحلية أصيبوا. وأظهرت لقطات تلفزيونية من «رويترز» موقع الضربة بالقرب من محطة حافلات على طريق رئيسي خارج المدينة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أن صفارات الإنذار دوَّت في عكا، لكن تبين أنها إنذار كاذب. وقال إن سلاح الجو استهدف مبنيين لـ«حزب الله» في جنوب لبنان.

وتزداد المخاوف من احتمال انزلاق الشرق الأوسط إلى حرب شاملة بعدما توعد «حزب الله» بالثأر لمقتل القائد العسكري فؤاد شكر، وتوعدت إيران بالرد على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في طهران، الأسبوع الماضي.