متوقعا تفاقم المشكلة.. «العبدلي»: ازدياد ساعات طرح الأحمال خارج إرادتنا

قال رئيس العامة للكهرباء وئام العبدلي إنّ مشكلة الكهرباء وازدياد طرح الأحمال أمر خارج عن إرادة الشركة.

وأوضح العبدلي أنّ السبب الرئيسي هو فقد كبير من القدرات الكهربائية نتيجة عدم توفر الغاز الطبيعي المصاحب لعملية استخراج النفط، مضيفا الغاز الطبيعي المصاحب لعمليات استخراج النفط يعتبر هو الوقود لعدد كبير من محطات التوليد.

وتابع العبدلي أن استمرار عدم توفر الغاز، جعل الشركة تفقد قدرات كهربائية بقيمة 1000 ميغا وهذا رقم كبير جدا في الشبكة، مشيرا غلى أنّ كافة العاملين في الشركة يقومون بمجهودات كبيرة للسيطرة على الوضع ولكن في ظل استمرار غياب الغاز لا يوجد حل.

وتوقّع العبدلي بتفاقم المشكلة بشكل كبير وزيادة لعدد ساعات الأحمال إذا استمر إغلاق النفط وانقطاع الغاز عن محطات التوليد، مناشدا الليبيين كافة وخاصة المعنيين بفتح النفط وتوفير الغاز الطبيعي بشكل عاجل تشغيل المحطات.