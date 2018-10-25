متى ستندلع الحرب الطاحنة بين أمريكا والصين؟

حيث قال في منتدى وارسو بهذا الشأن:

“الولايات المتحدة بحاجة إلى دعم أوروبي قوي للغاية، أعتقد بوجود احتمال كبير بأننا سنكون في حالة حرب مع الصين بعد 15 عاما، وهذا الأمر ليس حتميا”.

كما لفت هودجز إلى أن بلاده ليس لديها القدرة على القيام بكل ما هو ضروري في أوروبا ومنطقة المحيط الهادئ للتغلب على التهديد الصيني حسب قوله.

في سياق متصل أجريت دراسة مماثلة عام 2017، حيث كشف 5% فقط من الأمريكيين الذين يؤدون الخدمة العسكرية عن مثل هذه التوقعات المقلقة على المدى القريب، في حين أن 67% من العسكريين الأمريكيين وصفوا مثل هذا الاحتمال المقلق بأنه مستبعد في المنظور القريب، لكن في الوقت الحالي انخفضت نسبة المشككين إلى 50%.