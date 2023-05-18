مثيرة للغبار والأتربة.. المنطقة الغربية على موعد مع منخفض صحرواي

تتأثر المناطق الغربية في ليبيا، اليوم الخميس، بمنخفض جوي صحراوي سيؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة.

وأفاد المركز الوطني أن المنخفض سيكون مصحوبا برياح نشطة إلى قوية أحيانا، قد تجاوز سرعتها 50 كم في الساعة، وستكون مثيرة للأتربة والغبار مما يتسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

ووفقا لنشرة الأرصاد، فمن المتوقع أن يتحرك المنخفض تدريجيا بداية من مساء الجمعة ناحية الشرق، مع تراجع درجات الحرارة على أقصى مناطق الشمال الغربي، ويكون ملحوظا السبت المقبل.

ودعا المركز الوطني للأرصاد الأشخاص الذين يعانون من أمراض الربو والجهاز التنفسي، وسائقي المركبات على الطرق إلى توخي الحيطة والحذر.