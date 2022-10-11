مثير للشفقة.. «أغلو» يتحدّث عن موقف اليونان من الاتفاقية الليبية التركية

انتقد وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو موقف اليونان التي تعارض الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية للبحث عن النفط والغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليبيا.

وقال أغلو في تصريح تلفزيوني إنّ موقف اليونان مثير للشفق وحالها يرثى له لدرجة أنها تذهب إلى بلدان آخرى تتوسل إليها، لافتا إلى أنّ تركيا هي أهم دولة فاعلة ومؤثرة في ليبيا وهدفها واحد وهو استقرار ليبيا.

وكان أوغلو أكد أنّ بلاده تدعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم من إفغانستان إلى ليبيا ومن أوكرانيا إلى الصومال، وأنّ تركيا مسؤولة عن حماية حقوقها، من سوريا إلى ليبيا ومن بحر إيجة إلى البحر الأبيض المتوسط وتسهم في حل الأزمات الإقليمية والعالمية.

وأشار أوغلو إلى أنّ بلاده تعتبر أكثر دولة بذلت جهودا دبلوماسية لوقف الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا، موضحا أنّ أنقرة اتخذت خطوات ملموسة لحل أزمة الحبوب عبر جهودها المبذولة في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.