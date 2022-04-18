مجددا.. المستوطنون يعيدون اقتحام ساحات الأقصى

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الاثنين، ساحات المسجد الأقصى، في حراسة مشددة من شرطة الاحتلال، بينما أصيب شابان فلسطينيان برصاص قوات إسرائيلية خلال اقتحامها بلدة اليامون غرب جنين.

وذكر موقع الجزيرة نت أنّ مواجهات اندلعت في المسجد الأقصى بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال التي أجبرت الفلسطينيين على إخلاء المسجد، تمهيدا لاقتحام المستوطنين عبر مجموعات تضم الواحدة منها نحو 40 مستوطنا.

واحتج على الاقتحام العشرات من المصلين المسلمين الموجودين داخل المصلى القبلي المسقوف، وذلك عبر ترديد هتاف «الله أكبر ولله الحمد، بالروح بالدم نفديك با أقصى» بحسب الموقع نفسه.

وكانت قوات الاحتلال قد انسحبت أمس من باحات المسجد الأقصى الداخلية بعد ساعات من محاصرة الفلسطينيين فيه، وذلك لتأمين اقتحام مئات المستوطنين ساحات المسجد.

وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي اعتداء جنود الاحتلال على النساء، ومحاصرتهن داخل إحدى قاعات المسجد، فيما أعلن الهلال الأحمر إصابة 19 فلسطينيا أمس خلال المواجهات في الأقصى.