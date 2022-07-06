مجددا.. تركيا تُعرقل مراقبة الاتحاد الأوروبي لقرار حظر الأسلحة على ليبيا

قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية نبيلة مصرالي إنّ تركيا عرقلت مجددًا مراقبة الاتحاد الأوروبي لقرار حظر توريد الأسلحة من الأمم المتحدة على ليبيا.

وذكرت مصرالي «نأسف لرفض تركيا طلب عملية إيريني البحرية تفتيش سفينة أخرى تسمى إم في باربالي، بعد ظهر الأحد بعد منعها 8 مرات لعمليات تفتيش سابقة».

وأعلن مركز قيادة عملية إيريني في روما عن اعتراض تركيا مجدداً على تفتيش إحدى سفنها قبالة السواحل الليبية مشيراً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2292 بفرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيـا داعيا أنقرة إلى الامتثال للقرار.