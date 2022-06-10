مجددا.. قذيفة تستهدف مركز سبها الطبي

أعلن مركز سبها الطبي، تعرضه إلى الاستهداف بقذيفة في وقت متأخر من مساء أمس الخميس.

وقال المركز في بيان مقتضب، إن القذيفة سقطت قرب خزان مصنع الأكسجين السائل، مشيرا إلى خطورة الأمر لو لامس المقذوف سطح الخزان، وأن الخسائر والعواقب ستكون جسيمة على البشر قبل الحجر، بحسب البيان.

ولفت المركز إلى أن هذا الاستهداف لم يكن الأول من نوعه؛ فقد سبق وأن تعرض المركز لعدة مرات للقذائف والأعيرة النارية.

وطمأن المركز المواطنين وأهالي المرضى بأنه لم يتعرض أحد من الـ200 نزيل والكوادر الطبية والعاملين لأي أذى.