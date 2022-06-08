مجددا.. منظمة أجنبية تُنقذ مهاجرين غير نظامييين قبالة ليبيا

أعلنت منظمة سي ووتش إنقاذ 356 شخصاً من البحر الأبيض المتوسط خلال الأيام القليلة الماضية، منهم 85 شخصاً أنقذتهم بالقرب من السواحل الليبية.

وقالت المنظمة عبر موقعها الرسمي، إنه في مساء يوم 29 مايو أبلغوا عن وجود قارب في محنة داخل منطقة البحث والإنقاذ قبالة السواحل الليبية على متنه أكثر من 80 شخصًا، والتي غمرت بالفعل، موضحة وصول السفينة الشراعية NADIR من منظمة RESQSHIP إلى موقع القارب أولا، حيث تمكنت من تزويد الناس بسترات النجاة التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة.

وأضافت المنظمة أن سفينة الإنقاذ Sea-Watch AURORA وصلت بعد وقت قصير وبدأت في إجلاء الناس، مؤكدة إحضار جميع الأشخاص بأمان على متنها وتلقيهم أفضل رعاية أساسية ممكنة.

ولفتت المنظمة إلى أن جميع عمليات الإنقاذ تتم من قبل سفن المنظمات الخاصة التي تبحث عن اللاجئين والمهاجرين عرض البحر ولا يوجد مهام إنقاذ بحرية منظمة في البحر الأبيض المتوسط، بحسب المنظمة.

ووفق المنظمة الدولية للهجرة، فقد لقي ما يقرب من 800 شخص حتفهم أو فقدوا في البحر منذ بداية العام الجاري، ومن المرجح أن يكون عدد الحالات التي لم يُبلغ عنها أعلى من ذلك بكثير.